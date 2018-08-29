8 (938) 467 78 06
8 (995) 003 74 85
8 (928) 234 98 80

Закажите бесплатный звонок

  • Ваше имя:
  • Телефон:
  • Город:
  • Комментарий:
  • Цель звонка:
  • Укажите время и дату, когда вам перезвонить
    С До
Отправить заявку
Личный кабинет

Корзина товаров

  • Общая сумма:
0
  • 0 руб.

Товары в корзине

Каталог
×
Продукция Vitauct
Препараты НТК Жизненная Сила
Препараты Оптисалт
Препараты при онкологии
Прочие фитопрепараты
Лекарственные травы
Сборы лекарственных трав
Урбечи
Чайные напитки
Специи
Варенья
Крупы
Масла
Лечебные мази
Гидролаты
Массажные масла «Вальс Ароматов»
Мыло
Приборы лечебные
Книги Гарбузова Г.А.
Растения
79384677806
79950037485
79282349880

Закажите бесплатный звонок

  • Ваше имя:
  • Телефон:
  • Город:
  • Комментарий:
  • Цель звонка:
  • Укажите время и дату, когда вам перезвонить
    С До
Отправить заявку

Рекомендуемые товары

черный орех, препарат Юглон, Витаукт
(4.1/120)
Юглон Препарат на основе черного ореха, антипаразитарное средство для базовой медицины
270руб.
270руб.
600руб.
1 250руб.
Купить
Форпост
(4.2/82)
Форпост Мощный полиантиоксидант и заслон болезням старости
390руб.
390руб.
800руб.
1 500руб.
Купить
Уролит
(4.6/70)
Уролит Камни в почках, в желчном, воспаление мочеполовой системы, цистит. Уникален тем, что действует сразу на все типы камней: ураты, фосфаты, кальцинаты
270руб.
270руб.
650руб.
1 380руб.
Купить
Веноспас
(4.8/65)
Веноспас Варикоз, тромбофлебит, тромбоз, венозные сеточки, отеки, геморрой.
280руб.
280руб.
650руб.
1 380руб.
Купить
Лекарство офтальмик
(4.2/73)
Офтальмик Усиленный комплекс для максимальной поддержки зрения и защиты глаз от усталости. Источник лютеина и антоцианов
350руб.
350 руб.
Купить
9-ка СТОПразит
(4.5/203)
9-ка СТОПразит Современная концепция тройчатки. Мощный удар по всем видам паразитов
390руб.
390руб.
850руб.
1 550руб.
Купить
Хорда'лайт
(4.4/72)
Хорда'лайт Артрит, остеохондроз, артроз, подагра, травма и переломы костей, растяжение сухожилий
300руб.
300руб.
700руб.
1 380руб.
Купить

Скидки

черный орех, препарат Юглон, Витаукт
(4.1/120)
Юглон Препарат на основе черного ореха, антипаразитарное средство для базовой медицины
270руб.
270руб.
600руб.
1 250руб.
Купить
Форпост
(4.2/82)
Форпост Мощный полиантиоксидант и заслон болезням старости
390руб.
390руб.
800руб.
1 500руб.
Купить
Уролит
(4.6/70)
Уролит Камни в почках, в желчном, воспаление мочеполовой системы, цистит. Уникален тем, что действует сразу на все типы камней: ураты, фосфаты, кальцинаты
270руб.
270руб.
650руб.
1 380руб.
Купить
Веноспас
(4.8/65)
Веноспас Варикоз, тромбофлебит, тромбоз, венозные сеточки, отеки, геморрой.
280руб.
280руб.
650руб.
1 380руб.
Купить
Кардиомаг
(3.8/45)
Кардиомаг Усиленное питание для сердца и всей сосудистой системы. Действие экстракта боярышника усилено таурином (аминокислота), калием и магнием («минералы для сердца») и коэнзимом Q10.
350руб.
350 руб.
Купить
Лекарство офтальмик
(4.2/73)
Офтальмик Усиленный комплекс для максимальной поддержки зрения и защиты глаз от усталости. Источник лютеина и антоцианов
350руб.
350 руб.
Купить

ГАРБУЗОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧГарбузов Геннадий Алексеевич

Учредитель и основатель компании ВИТАУКТ, учредитель центра Холистической Медицины в г Сочи. Член Ассоциации специалистов по природным сберегающим и восстанавливающим здоровье технологиям. Действительный член общероссийской профессиональной медицинской ассоциации специалистов традиционной народной медицины и целителей. Кандидат наук. Автор 20 книг. В газетах и журналах опубликованы более 100 статей на тему лечение хронических и трудно излечимых заболеваний — природными методами. Участник выступлений по ТВ на 1-ом канале.

Наши принципы лечения и оздоровления.

Наше кредо не лечить симптоматику, то есть различные внешние вторичные проявления более глубинных общих процессов, как это делает ортодоксальная медицина, а воздействовать на истинные глубинные первопричины, корни болезни, то есть этиологию. Такая медицина устраняет не только суть, корни болезни, но это еще и превентивная медицина, предупреждающая болезни, то есть профилактическая. Этим мы отличаемся от общепринятых подходов в медицине. Наш принцип — усилить ЖИЗНЕННУЮ СИЛУ человека, то есть ВИТАУКТ, мы считаем, что в организме есть все для самоизлечения. Организм — это самовосстанавливающаяся система, имеющая в себе полную «аптеку», набор своих внутренних «лекарств», причем лучших в мире! И именно этой ЖИЗНЕННОЙ СИЛЕ следует помогать и тогда организм сам может устранять и подавлять все СОВРЕМЕННЫЕ БОЛЕЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. Подробнее

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ТЯЖЁЛЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ!
ИНН 231900091737 ОГРНИП 304231928000011 ОКВЭД 52.63 2020 год. Все права защищены © Гарбузов Г.А.