Гарбузов Геннадий Алексеевич

Учредитель и основатель компании ВИТАУКТ, учредитель центра Холистической Медицины в г Сочи. Член Ассоциации специалистов по природным сберегающим и восстанавливающим здоровье технологиям. Действительный член общероссийской профессиональной медицинской ассоциации специалистов традиционной народной медицины и целителей. Кандидат наук. Автор 20 книг. В газетах и журналах опубликованы более 100 статей на тему лечение хронических и трудно излечимых заболеваний — природными методами. Участник выступлений по ТВ на 1-ом канале.

Наши принципы лечения и оздоровления.

Наше кредо не лечить симптоматику, то есть различные внешние вторичные проявления более глубинных общих процессов, как это делает ортодоксальная медицина, а воздействовать на истинные глубинные первопричины, корни болезни, то есть этиологию. Такая медицина устраняет не только суть, корни болезни, но это еще и превентивная медицина, предупреждающая болезни, то есть профилактическая. Этим мы отличаемся от общепринятых подходов в медицине. Наш принцип — усилить ЖИЗНЕННУЮ СИЛУ человека, то есть ВИТАУКТ, мы считаем, что в организме есть все для самоизлечения. Организм — это самовосстанавливающаяся система, имеющая в себе полную «аптеку», набор своих внутренних «лекарств», причем лучших в мире! И именно этой ЖИЗНЕННОЙ СИЛЕ следует помогать и тогда организм сам может устранять и подавлять все СОВРЕМЕННЫЕ БОЛЕЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. Подробнее