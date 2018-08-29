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|350 руб.
Наши принципы лечения и оздоровления.
Наше кредо не лечить симптоматику, то есть различные внешние вторичные проявления более глубинных общих процессов, как это делает ортодоксальная медицина, а воздействовать на истинные глубинные первопричины, корни болезни, то есть этиологию. Такая медицина устраняет не только суть, корни болезни, но это еще и превентивная медицина, предупреждающая болезни, то есть профилактическая. Этим мы отличаемся от общепринятых подходов в медицине. Наш принцип — усилить ЖИЗНЕННУЮ СИЛУ человека, то есть ВИТАУКТ, мы считаем, что в организме есть все для самоизлечения. Организм — это самовосстанавливающаяся система, имеющая в себе полную «аптеку», набор своих внутренних «лекарств», причем лучших в мире! И именно этой ЖИЗНЕННОЙ СИЛЕ следует помогать и тогда организм сам может устранять и подавлять все СОВРЕМЕННЫЕ БОЛЕЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. Подробнее
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